Fenerbahçe son dakikada attı GS TV sunucularının yıkıldığı anlar
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, Fenerbahçeyi ağırladı. Karşılaşmada ilk golü atan ve sevince boğulan GS TV sunucuları fileleri havalandıran iki Fenerbahçe golü sonrası adeta yıkıldı.
Nefesler kesildi Türkiye dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine kilitlendi.
Karşılaşmanın 16'ıncı dakikasında Muhammed Kerem'in golüyle sevinen Galatasaray, 31 ve 90+4'de gelen iki golle adeta yıkıldı.
Karşılaşmada 31'inci dakikada dengeyi sağlayan Fenerbahçe, 90+4'de gelen ikinci golle büyük sevinç yaşarken GS TV sunucuları son dakika gelen golle canlı yayında adeta yıkıldı.