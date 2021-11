C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir aman dikkat!

C vitamini ya da diğer adıyla askorbik asit, suda çözünebilen türde bir vitamin çeşididir. İnsan vücudunda üretilemediği için dışarıdan alınması zorunlu bir mikronütrienttir.

Vücudun ihtiyacı olan antioksidanları sağlayan C vitamini bazı insanlarda eksik bulunur. Bazı hayvanlar kendi C Vitaminini kendileri yapabilirler, ancak insanlar bu vitamini yiyeceklerden elde ederler. Şimdi, bazı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Anemi

– Diş etlerinde kanama ve şişme (Gingivit)

– Burun kanaması

– Peteşi (deri lekeleri)

– Ekimoz (cilt altı kanamaya bağlı çürük)

– Purpura (morluklar)

– Eklemlerde şişkinlik ve eklem ağrısı

– Yaraların tam iyileşmemesi veya yavaş iyileşmesi

– Yavaşlayan metabolizma nedeniyle kilo almak

– Cilt kuruluğu

– Hiperkeratoz (deri kalınlaşması)

– Kıl dönmeleri

– Saçlarda kuruluk ve saçların kırılgan, güçsüz hale gelmesi

– Diş minesinin zayıflaması