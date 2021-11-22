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C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir aman dikkat!

C vitamini ya da diğer adıyla askorbik asit, suda çözünebilen türde bir vitamin çeşididir. İnsan vücudunda üretilemediği için dışarıdan alınması zorunlu bir mikronütrienttir.

Vücudun ihtiyacı olan antioksidanları sağlayan C vitamini bazı insanlarda eksik bulunur. Bazı hayvanlar kendi C Vitaminini kendileri yapabilirler, ancak insanlar bu vitamini yiyeceklerden elde ederler. Şimdi, bazı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? 

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Anemi
– Diş etlerinde kanama ve şişme (Gingivit)
– Burun kanaması
– Peteşi (deri lekeleri)
– Ekimoz (cilt altı kanamaya bağlı çürük)
– Purpura (morluklar)
– Eklemlerde şişkinlik ve eklem ağrısı
– Yaraların tam iyileşmemesi veya yavaş iyileşmesi
– Yavaşlayan metabolizma nedeniyle kilo almak
– Cilt kuruluğu
– Hiperkeratoz (deri kalınlaşması)
– Kıl dönmeleri
– Saçlarda kuruluk ve saçların kırılgan, güçsüz hale gelmesi
– Diş minesinin zayıflaması

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