BIST 1.755
DOLAR 11,20
EURO 12,64
ALTIN 661,27
YEREL

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde Edirne istikametinde Cumartesi günü öğlen saatlerinde bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı. Korkunç kazada 2 kadın hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

Feci kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolda seyir eden bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobillerin karşı şeride giren hafriyat kamyonu ile feci şekilde çarpıştıkları görülüyor.

Görüntülerde çarpışmanın ardından bariyerlere 2 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulduğu görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da market reyonunda görenleri şok eden görüntü! Büyük tepki çekti
İstanbul'da market reyonunda görenleri şok eden görüntü! Büyük tepki çekti
Müslüme'nin belden aşağısı çıplaktı! Müslüme'yi bulan Ayşe Bacak Müge Anlı'ya konuştu
Müslüme'nin belden aşağısı çıplaktı! Müslüme'yi bulan Ayşe Bacak Müge Anlı'ya konuştu
C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir aman dikkat!
C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir aman dikkat!
Metin Külünk "5 saatte Atina'dayız" dedi! Ahmet Hakan 'Şam'ı hatırlatıp 'sus' dedi
Metin Külünk "5 saatte Atina'dayız" dedi! Ahmet Hakan 'Şam'ı hatırlatıp 'sus' dedi
Fenerbahçe son dakikada attı GS TV sunucularının yıkıldığı anlar
Fenerbahçe son dakikada attı GS TV sunucularının yıkıldığı anlar
Alişan'dan Fenerbahçe maçı sonrası kardeşi Selçuk Tektaş için duygusal paylaşım
Alişan'dan Fenerbahçe maçı sonrası kardeşi Selçuk Tektaş için duygusal paylaşım
Bursa'da meydan kavgası! Birbirlerine acımasızca böyle vurdular
Bursa'da meydan kavgası! Birbirlerine acımasızca böyle vurdular
İstanbul'da babasının otomobilini kaçırdı! Çocuğun sonu kötü bitti
İstanbul'da babasının otomobilini kaçırdı! Çocuğun sonu kötü bitti
İzlenme rekoru kırmıştı! Türkiye'yi ağlatan Muharrem öğretmenden kahreden haber geldi
İzlenme rekoru kırmıştı! Türkiye'yi ağlatan Muharrem öğretmenden kahreden haber geldi
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı o anlar kamerada
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı o anlar kamerada