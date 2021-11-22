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DÜNYA

ABD'de bir araç kutlama yapan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü 40'tan fazla yaralı o anlar kamerada

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha kentinde bir otomobil, Noel için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Dan Thompson, arabanın çocuklar da dahil olmak üzere onlarca kişiye çarptığını söyledi.
Yaralananların arasında çok sayıda çocuğun da olduğu bildirildi.
Olay esnasında çekilen görüntülerde kırmızı SUV model bir arabanın kalabalığın arasına girdiği görülüyor.

Soruşturmayı yürüten emniyet görevlileri, Amerikan CBS News'a verdikleri bilgide şüphelinin kalabalığın arasına daldığı esnada başka bir olaydan kaçıyor gibi göründüğünü belirtti.

Thompson can kayıplarının olduğunu doğruladı ancak "ailelere haber verilene dek" hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamayacaklarını belirtti.

Sosyal medyada olaya ait olduğu belirtilerek paylaşılan görüntülerde, kırmızı bir araç kalabalığa içine girip, çok sayıda kişiye çarpıyor. O sırada kalabalıktakilerden çığlıkların yükseldiği duyuluyor.
Thompson basına yaptığı açıklamada, şüpheli aracı ele geçirdiklerini bildirdi.
Bir kişinin gözaltında olduğu belirtilirken, polis yetkilileri olayın şu an için "terörle" bağlantılı görünmediğini belirtti.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, Waukesha Belediye Başkanı Shawn Reilly, kentte travmatik bir durumun yaşandığını dile getirdi.

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