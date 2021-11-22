TBMM'de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede çıktı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahhatin Demirtaş bir teröristtir" sözü tartışma çıkarttı. HDP'li ve MHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.
TBMM Plan ve Bütçe MHP'li ve HDP vekiller birbirine girdi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konutanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Komisyonda MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" sözlerinin ardından HDP'liler "Terörist sizsiniz" yanıtını verince gerginlik çıktı.
10 dakika ara verildi, vekiller birbirinin üzerine yürüdü
Gerginliğin ardından komisyona verilen 10 dakikalık arada vekiller birbirinin üzerine yürüdü. Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi.
Yaşanan arbedede MHP'li Olcay Kılavuz ve Baki Ersoy ile HDP'li Garo Paylan'ın yer aldığı görüldü.