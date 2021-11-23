Metin Akpınar: Cem Yılmaz'ın oyunculuk kumaşı iyi değil
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisi hakkında, "Oyunculuk kumaşı iyi değil" diyen usta oyuncu Metin Akpınar'a, Ben onun her işini dikkatle izledim, o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadeleriyle yanıt verdi.
Usta oyuncu Metin Akpınar, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamasında mizahın bitmeyeceğini ve kopamayacağını belirten Metin Akpınar, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili de yorumda bulundu.
"Stand-up komedi ayaküstü yapılan, zeki insanların yaptığı, kısa süren ve yıldırım gibi çarpan müthiş bir mizah unsurudur" diyen Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cem Yılmaz'ı beğenirim, çok zeki bir çocuk, mükemmel işler yapıyor. Çok takdir ediyorum ama oyunculuk kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil, stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama, tipleme de daha büyük başarılar bekliyor insan. Ben bekliyorum, Allah biliyor."
Cem Yılmaz yanıt verdi
Metin Akpınar'ın açıklamalarına Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Yılmaz, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar, beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün O da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.