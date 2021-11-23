BIST 1.783
DOLAR 12,17
EURO 13,73
ALTIN 698,20
YEREL

Ankara'da köpeğe tasmasıyla defalarca vurdu! O anlar kamerada

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bir kişi sahibi olduğu iddia edilen köpeğe, tasmasıyla defalarca vurdu. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ile görüntülendi.

Olay; Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Hacılar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi kendi köpeğine tasma ile defalarca vurdu. O esnada mahalle sakinleri duruma tepki göstererek cep telefonu kamerasıyla o olayları anbean kaydetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan INTERPOL mesajında FETÖ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan INTERPOL mesajında FETÖ çağrısı
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Aracın bagajında ceset bulundu tüyler ürperten itiraflar
Aracın bagajında ceset bulundu tüyler ürperten itiraflar
Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 23. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 23. bölüm fragmanı
TBMM'de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede çıktı
TBMM'de MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbede çıktı
Yer: İstanbul! Göçmenlerin meydan savaşı: 'Vurun' diye bağırdılar
Yer: İstanbul! Göçmenlerin meydan savaşı: 'Vurun' diye bağırdılar
Kahramanmaraş'ta bu düğünü gören inanamadı: 70 kilogram dağıtıldı
Kahramanmaraş'ta bu düğünü gören inanamadı: 70 kilogram dağıtıldı
Lavaş böreği nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!
Lavaş böreği nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!
İstanbul'da küçük kız metrelerce sürüklendi! Feci kaza kamerada
İstanbul'da küçük kız metrelerce sürüklendi! Feci kaza kamerada