Aracın bagajında ceset bulundu tüyler ürperten itiraflar

Rusya'da karıştığı trafik kazasında bulunduğu aracın bagajından ceset çıkan şahıs, 1 yıl önce işlediği cinayeti ve insan eti yediğini itiraf etti.

Rusya'nın Leningrad bölgesinde yaşanan trafik kazası ülkeyi ayağa kaldırdı. Bariyerlere çarpan araca arkadan başka bir aracın çarpması sonucu aracın bagajındaki ceset ortaya çıktı.

Başı kesilmiş haldeki cansız bedenin fark edilmesinin ardından cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ormanlık alana kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ormanlık alana kaçan 3 şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahısların 23 yaşında oldukları belirtildi.

Polise verdikleri ifadede cansız bedenin araçla gezerken tartıştıkları ve kavga sırasında öldürdükleri kişiye ait olduğunu itiraf eden şahıslar, cesedi ise ormanlık alana gömmeyi planladıklarını açıkladı. Cansız bedenin 50’li yaşlarında Ermenistan uyruklu bir erkeğe ait olduğu aktarıldı.

Soruşturma sırasında zanlılardan Egor Komarov başka bir cinayeti daha itiraf ederek, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir kişiyi öldürerek etini yediğini açıkladı.