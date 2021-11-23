Gram altın saat 15.30'da 737 lirayı aştı! Çeyrek altın 1200 lirayı gördü

Bugün güne 700 liranın altında başlayan altın fiyatları çıldırmış durumda. Gram altının fiyatı saat 14.30'da 722 lirayken bir saat içinde 737 liraya çıktı.

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Sabah saatlerinde dolar/TL kurunun 11,7 seviyesinin üstüne çıkarak tarihi zirvesini görmesi, altın fiyatlarında da yeni rekorları getirdi. Dolar/TL 13 lirayı görürken, altın fiyatlarında da yeni rekorları getirdi. Gram altın 700 lira seviyesini aşarak tarihi rekorunu yineledi. Altının gramı öğle saatlerinde 722 lirayı gördü. Saat 15.30'da ise altının gramı 737 liraya çıktı.

2021 yılına 454 liradan giriş yapan gram altın, geçen haftayı 668 liradan kapatmıştı. Güne bu rakamlardan başlayan gram altın öğle saatlerinde dolardaki çılgınlığa uyup önce 720 lira ardından 730 lira bandını devirdi.

Gram 750 lira olacak

İslam Memiş, gram altın fiyatları için şuanda bir köpük oluştuğunu belirterek, "Gram altın fiyatları için teknik olarak bir düzeltme hareketine ihtiyaç var. Ancak 2022 yılını biraz daha orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurursak gram altın fiyatları için 750 lira söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.

Saat 17.00 fiyatları:

Gram Altın: 729

Çeyrek Altın: 1.193,44

Yarım Altın: 2.386,88

Cumhuriyet Altını: 4.759

Altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil, ,gram altının 800 lira olacağına işaret ederek "Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" ifadelerini kullandı.