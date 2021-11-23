Türkiye’nin en büyük iletişim gruplarından PC İletişim ve Medya halka arz oluyor…

Aralık 2009’da kurulan ve bünyesinde reklam ve medya planlamanın farklı alanlarında uzmanlaşmış ajansları barındıran PC İletişim ve Medya halka arz oluyor.

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2021 yılı ilk altı ayında 12,1 Milyar TL’lık büyüklüğe ulaşan, son 10 yılda Türkiye’de 4 katına çıkan reklam ve medya yatırımları, büyük potansiyele sahip bir pazar. Bu pazarın önemli oyuncularından PC İletişim ve Medya yaptığı yatırımlar ile bugün bünyesinde 5 farklı ajansı barındırıyor.

Stratejik medya planlama ve satınalma alanında People ve Maya Medya, dijital dönüşüm ve medya alanında Forward Media, içerik ve prodüksiyon kanadında 3dots ve radyo planlama ve satınalmada Sound Media ajanslarını bünyesinde barındıran PC İletişim ve Medya, halka arz sonrası yapacağı yatırımlar ile sektördeki kapsama alanını genişleterek büyüme hedefinde.

Yıllar içinde hizmet anlayışıyla sürekli büyüyen PC İletişim ve Medya Haziran 2021 tarihi itibarıyla farklı sektörlerden 190’dan fazla markaya hizmet vermekte. Hizmet verilmekte olan markalar ile uzun süreli ilişkiler kurulmasının yanı sıra, yeni iş kazanımları ile büyüyen grup, güçlü iş kaynağı ve veri analitiği ve performans yönetimi alanındaki iş geliştirmeye yönelik atılımları ile sektöründe önemli bir yer kazanmış durumda.



Türkiye’den çıkan ve yurtdışında faaliyet gösteren pek çok önemli markanın yurtdışı iletişim faaliyetlerini de yöneten PC İletişim, bu alandaki portfoyu ve uzmanlaşmış yurt dışı iletişim kadrosu ile sektöründe farklılaşıyor.



Türkiye reklam ve medya planlama sektörü için bir ilk olacak bu halka arz Global Menkul Değerler liderliğinde 24-25 Kasım tarihlerinde “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile yapılacak. PC İletişim’in kodu ise PCILT.HE olacak.