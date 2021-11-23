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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a olay sözler: Bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a olay sözler: Bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşı" ifadesine çok ağır tepki göstererek, "Bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi. Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin temel bir Milli Güvenlik sorunusun" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı eleştiri dozunu kaçırdı.  Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ağır ithamlarda bulundu.

Erdoğan'ın "ekonomi kurtuluş savaşı" ifadesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ders verdim dersini çalış. Ne yapacağını söyledim sana"

"Ne oldu da milli kurtuluş savaşı vermeye başladın? Bu ülkeyi düne kadar başka birisi mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin? Bir Türk Lirası 1 liraydı neredeyse başladığında. Ne oldu da 12 bin lira oldu? Milli kurtuluş savaşı veriyormuş, geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak, otur adam gibi görevini yap. Ders verdim dersini çalış. Ne yapacağını söyledim sana. (Mandacı iktisatçılar ifadesine) Allah aşkına ya söylediği sözün anlamını biliyor mu acaba? Ya düşün ihale yağıyorsun dolar bazında. İhaleyi alan TC vatandaşı, veren  TC'nin bir kurumu. İhtilaf çıktığında neresi yetkili? Londra'daki tahkim mahkemeleri yetkili. Bu mandacılık değil mi? Bunun altına hangi yüzle imza attın? Neden Londra mahkemelerini seçtin? Çünkü dolarla  ihale alanlar yarın iktidar değişirse başımıza bir şey gelmesin diye. Dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Milletin hayrına ne gerekiyorsa o gelecek. 

Ekonomik bağımsızlığımızı birilerine pazarladın. Şimdi efelik yapıyor. Sanıyor ki bunların tamamını yutacağız. Bu millet yutmaz. Yeri zamanı gelince kararını verir. Sen korkma, bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi. Şunu sana söyleyeyim. Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin temel bir Milli Güvenlik sorunusun."

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