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Ceren Özdemir cinayeti davasında Yargıtay'dan flaş karar!

Ceren Özdemir cinayeti davasında Yargıtay'dan flaş karar!

Yargıtay, Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ordu’da üniversite öğrencisi, balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı.

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Ceren Özdemir cinayetini işleyen Özgür Arduç benzer suçu daha önce işlediği için ömür boyu cezaevinde kalacak.

Ceren Özdemir olayı:

Ceren Özdemir, 1997 Ordu doğumlu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 20 yaşında hayatını kaybetti.

Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

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