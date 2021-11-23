Çiftçiye kötü haber! Dolar fırladı gübre ve zirai ilaç satışları durduruldu

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, ham maddesinin önemli bir kısmı ithal olan gübre ve zirai ilaç şirketlerinin bayilere fiyat verememesi ve satışları geçici olarak durdurmasına yol açtı.

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Döviz kurlarındaki sert yükseliş bir yandan tarımsal girdi fiyatlarını hızla artırırken, öte yandan satışları da durma noktasına getirdi. Gübre ve zirai ilaç şirketleri, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bayilerine "satışlarımız geçici olarak durdurulmuştur" şeklinde genel duyuru ilanı göndermeye başladı.

Bayilere giden çiftçi gübre ve ilaç alamıyor

Bayilere giden çiftçiler de gübre ve zirai ilaç almak isterse benzer yanıtlarla karşılaşıyor. Bloomberg HT'nin ulaştığı ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı gübre ve zirai ilaç şirketlerinin yöneticileri, satışların durdurulmasına gerekçe olarak şu cevabı veriyor:

'Artık fiyat belirleyemiyoruz!'

"Kurdaki yukarı yönlü sert yükselişler ham madde fiyatlarımızı da yukarı çekiyor. Artık fiyat belirleyemiyoruz. Sattığımız ürünün yerine mal koymakta zorlanıyoruz. Ham maddeye erişim sıkıntıları yaşıyoruz. O yüzden geçici süre satışları durdurmak zorunda kalıyoruz."

Mısır ve arpayı satmak istemiyorlar

Öte yandan benzer bir durum mısır ve arpa piyasalarında da geçerli. Tüccarlar, fiyatların gidişatını kestiremediği için ellerindeki malları satmak istemiyor. Artık vadeli satışlar söz konusu olmazken, ürün satanların da peşin satış yaptığı belirtiliyor.