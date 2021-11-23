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AK Partili Uğur Aydemir: Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz

AK Partili Uğur Aydemir: Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonundaki İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonundaki İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde AK Partili milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı. Muhalefetin eleştirilerine yanıt vermek üzere söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz" dedi.

Aydemir, "Ben her zaman şunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boyunun borcudur. Cumhur İttifakı olarak dimdik buradayız. Güvenliğimizi en üst seviyede tutacağız. Bu ülkenin çakıl taşını kimseye bırakmayacağız. Bu bize emanettir, emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kime rağmen? İçimizdeki ajanlara rağmen" şeklinde konuştu.

"Benim dünya liderim niye hapse girdi?"

AK Partili Aydemir, sözlerine  şöyle devam etti:

"Biz yıllarca çok çile çektik. Demokrasi eksikliğini biz yaşadık. Benim genel başkanım, benim dünya liderim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hapse girdi. Niye hapse girdi? Bir şiir okudu diye. Hangimiz dağa çıktık? Hangimiz elimize silah aldık? Mücadele ettik, mücadele ettik, mücadele ettik. Sonuçta demokrasiyle bu işi yine biz çözdük."

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