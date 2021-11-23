Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Türkiye’de şeker krizi yok, bolluğu var

Artan şeker fiyatlarına Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş’tan tepki geldi. Aktaş, ''Sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar'' dedi.

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Piyasalarda pancar bolluğu yaşanırken şeker fiyatlarına aşırı zam gelmesine tepkiler yağıyor. Son olarak şeker fiyatlarına ilişkin tartışmalar yaşanırken Türkşeker, şeker fiyatlarına yaptığı zammı açıklamıştı.

Açıklanan yüzde 25'lik zamma göre kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğu duyurulmuştu.

"Şeker kamışı bolluğu var, sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar"

Bugün ise Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş, “Bugün şeker fiyatlarına gelen zamlar biz pancar üretimi yapan üreticileri temsil eden başkanları rahatsız ediyor. Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, üretmek isteyen çiftçi var. Şeker bolluğu olduğu halde üretimi kısaltanmış durumda bakıyoruz ki marketlerde şeker yokmuş gibi fiyatlar artışta bunu üreten üretici pancarı 42 kuruşa satıyor. Bunu bu fiyata alan fabrika şeker üretirken bunun posasını da yem olaraktan hayvancıya 35 kuruştan satıyor. Bizim ürettiğimiz pancarın çuvalının fabrikalardan çıkışı 265 lira olarak fiyatlara yansıyor. Daha yeni yüzde 25 artış oldu. Sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar. Bizim ülkemizde şeker sıkıntısı yok. Bolluk var biz şekeri dışarıya satıyoruz” diye konuştu.

"Kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmesin"

Başkan Aktaş, “Eğer bu ekonomik sıkıntı bir krize dönüştüyse, bunla bir savaş ilan ettiyse Cumhurbaşkanımız, biz üreticiler bu savaşın her zaman içindeyiz. Sanayici de, marketçi de, 84 milyon vatandaşımız da bu savaşla mücadele edilecekse birlikte etmeliyiz. Kimse köylüyü ortaya atmayacak, kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmayacak” dedi.