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Otomobil üreticileri çip krizi nedeniyle eski teknolojiye dönüyor

Otomobil üreticileri çip krizi nedeniyle eski teknolojiye dönüyor

Çip krizi nedeniyle tüketicileri kötü bir sürpriz bekliyor. Artık marka araçların yeni modelleri bazı özellikler olmadan üretilecek. Kısacası araç almak için sıraya giren müşteriler eski teknolojili yeni araçlarla karşı karşıya.

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Dokunmatik ekranlar, ayarlanabilir koltuklar ve daha niceleri... Birçok araç sürücüsünün hevesle beklediği bu teknolojiler bir süreliğine olmayacak. Çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi yeni modellerini bazı özellikleri eksik satışa sunmayı planlıyor. Krizden çıkış için 2023'ün en erken tarih olarak görülmesi üreticileri darboğazdan çıkış için yeni çözüm yöntemleri üretmeye sevk etti. Teknolojide eskiye dönüş de bunlardan biri.

Chevrolet GMC alacak müşteriler koltuk ısıtma ya da HD radyo gibi özelliklerden yararlanamayacak. Hemen hemen tüm araçlarda yaygın hale gelen navigasyon sistemi Nissan ve Ford otomobillerinde olmayacak. BMW'nin araçlarında ise dokunmatik ekran olmayacak. Tesla'nın yeni modellerde USB bağlantı noktalarını eklememesi kadar, müşterilerine bunu bildirmemesi de tepki çekti.

En yeni teknolojilerden otonom sürüş ile hemen hemen yeni modellerin hepsinde bulunan kablosuz telefon şarjı da üreticilerin tasarrufa gittiği kalemlerden.

Çip krizinden bir türlü çıkılamaması ülkeleri farklı yollara itti. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye, çip üretimine yönelirken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya da üretimi artırma hedefinde.

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