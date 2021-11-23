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Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası, başkan Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından piyasadaki hareketliliğe ilişkin bir açıklama yaptı.

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Piyasada yaşanan aşırı oynaklık sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşmenin içeriğine dair bir detay verilmezken, görüşme sonrası Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Kurlardaki aşırı oynaklığa ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir." denildi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.

"İktisadi temellerden uzak fiyat oluşumları gözlemlenmekte"
Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

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