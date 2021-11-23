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Merkez Bankası dolara niye müdahale etmiyor? Yabancı finansçıdan olay yorum

Merkez Bankası dolara niye müdahale etmiyor? Yabancı finansçıdan olay yorum

Türk lirası kara bir gün yaşarken Merkez Bankası'nın dolar kuruna neden müdahale etmediği merak konusu. İngiliz finansçı Timotsy Ash sosyal medya hesabından olay bir yorumda bulundu.

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Türk Lirası'nda gün içinde yaşanan rekor değer kaybı, yabancı finans uzmanlarının da gündeminde. Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi yatırım uzmanı Timothy Ash, Türkiye ekonomisini 'freni patlamış' bir arabaya benzeterek TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu söyledi. Timothy Ash, Merkez Bankası'nın duruma niçin müdahale etmediğini sorguladı.

Timothy Ash, müşterilerine gönderdiği notta yazdıkları ise olay:

-"TL'nin olduğu nokta çılgınca ama bu, Türkiye'nin şu an uyguladığı çılgınca para politikası ortamının bir yansıması. 

Merkez Bankası'nın fiilen hiçbir para politikası uygulamadığı zaman ne olduğuna dair sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz.

Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz artırımı becerisini elinden aldı".

Merkez Bankası niye müdahale etmiyor?
Twitter hesabından da Türkiye ekonomisine dair bir dizi paylaşım yapan yatırım uzmanı Ash, Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini şu sözlerle sorguladı:

"Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. -Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de- Eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler."

Erdoğan freni kesti

Timothy Ash, diğer paylaşımlarında da şu yorumları yaptı:

"Türk Lirası eriyor. 2017-19'daki döviz savunması, dövize müdahale, faiz artışı, TL'nin değerinin azalması, sermaye kontrolleri olmuştu. Şimdi? TL'nin değerinin azalması, dövize müdahale (?), sermaye kontrolleri (?), faiz artışı (?). Sırasından artık emin değilim."

"Türkiye ekonomisi sanki bir tepenin en yüksek noktasına çıkarılmış bir araba gibi ve Erdoğan fren kablosunu kesti. Umalım ki, en yüksek noktadan sonraki düşüş o kadar sert olmasın yoksa arabanın kaza yapacağından endişe ederim."

-"Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor? Devasa bir ekonomi deneyi." 

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