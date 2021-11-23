Mehmet Ceyhan: Çocuklar virüs yüküyle döndüler

Koronavirüs pandemisinde Avrupa yeniden alarma geçmişken Türkiye'de de okulların ara tatil dönüşü yeniden vaka artışı endişesi hakim. Mehmet Ceyhan, çocukların okula virüs yüküyle döneceğini söyledi.

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Bir haftalık ara tatilin ardından ders zili tekrar çaldı. 850 bin sınıftan karantinada olan 66'sında yüz yüze eğitim başlamadı. Uzmanlar, tatilden dönen öğrencilerin sınıflara daha fazla virüs taşıyabileceğini işaret etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk'te ara tatil sonrası okullarda yaşanabilecek durumu değerlendirdi. Ceyhan, çocukların okula virüs yüküyle döneceğini söyledi.

Çocuklar okullara virüs yükünü götürecek

Birçok çocuğun okula virüs taşıyacağını belirten Ceyhan, şu açıklamaları yaptı:

"Çocuklar çok korunmadı, evde kapalı kalmadı. Oyun yerlerine, kapalı alanlara götürüldü. Bunlar okula şimdi virüs yüküyle dönecek. Epeyce pozitif çocuk okullara başlayacak.

66 sınıf karantinada diyoruz ama tarama testi yapmadığımız için vaka sayısı bunun çok daha üzerinde. Çocukların yüzde 90'ı zaten belirtisiz seyrediyor.

Elden geldiğince maske taktırılırsa çocuklara okulda ve tarama testleri yapılırsa vakaların neredeyse yüzde 75-80'ini önleyebiliriz.

Aileler çocuklar için evde önlem alacaklar. Maskenin önemini anlatacaklar. Ellerini yıkıyorlar mı, bağırarak konuşmalarını engelleyebiliyor musunuz veya temaslı oyunun önüne geçebiliyor musunuz? Bunlar daha çok öğretmenlerin yapabileceği şeyler."

Eraslan'dan tedbir uyarısı

SOMİDER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise anne-babalara büyük görev düştüğünü belirterek, "Tedbirleri düşürmeyelim" uyarısında bulundu.

Çocuklar farklı şehirlere, ortamlara girdiler. Eğer kurallara uygun davranmadılarsa ne yazık ki bu süreci takip edecek, taşıyacak duruma geldiler.

Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na büyük görev düşüyor. Sınıfların girişinde dezenfekte ve ısıların ölçülmesine dönük bütün sistemleri tekrar tekrar yapmamız gerekiyor.