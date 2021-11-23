Meteoroloji'den Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.Abone ol
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.
Açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
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