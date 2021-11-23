Muhalefet dolardaki yükselişe 'ihanet' dedi! Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce topa tuttu

Dolardaki sert yükseliş ve Türk Lirası'ndaki çöküş muhalefetin dilini sertleştirdi. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yaşananların 'vatana ihanet' olduğunu iddia etti.

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Dolar 13.40 ile euro ise 15 lirayı aşarak Türk Lirası'na tarihin en karanlık gününü yaşatırken, muhalefet partilerinin de iktidara yönelik eleştirileri sertleşti. Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce'den birbirinden sert paylaşımlar geldi.

'Milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum'

"Bu artık cehalet değil İHANETTİR!" diyen Ahmet Davutoğlu, "Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak" paylaşımı yaptı.

Muharrem İnce: Tek kelimeyle vatana, millete ihanettir

Memleket Partisi Muharrem İnce ise, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden iktidarı eleştirdi. “Ekonomiyi göz göre göre bu hale getirmek; ne cehalet, ne akılsızlık, ne de öngörüsüzlüktür. Tek kelimeyle vatana, millete ihanettir” diyen İnce, “Yazıklar olsun!” dedi.

Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun artık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Twitter hesabından, "Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık" çağrısı yaptı.