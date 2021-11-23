Türk lirasıyla birlikte birçok bankanın internet bankacılığı da çöktü! Döviz işlemleri durduruldu

TÜRK Lirası tarihinin en karanlık gününü yaşarken, internet bankacılığı da sorun yaşamaya başladı. Yapı Kredi Bankası'nın internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarına girilmiyor. Bankalar internet ve mobil uygulamalarından döviz alım satım işlemlerini durdururken, döviz bürolarında da işlemlerin durdurulduğu belirtiliyor.

Abone ol

Dolardaki çok sert yükselişin ardından bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarında da sorun yaşanmaya başladı. Halk TV'nin son dakika haberine göre ise, bankaların mobil ve internet şubelerinde döviz alım satım işlemleri durduruldu. Döviz büfeleri de işlemlere bir süre ara verdi.

Yapı Kredi Bankası sistemlerinde geçici bir sorun olduğunu bildirdi. Yapı Kredi internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasını kullanan birçok müşteri, bugün öğle saatlerinde sonra mobil uygulamada bazı sorunlar yaşadığını bildirdi.

Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı erişim sağlanamadığı aktarırken bunun geçici bir sorun olduğunu bildirdi.

Bankalar ve döviz bürolarında alım satım durduruldu iddiası

Döviz kurundaki bu hareketliliğin inanılmaz boyutlara ulaşmasıyla bankaların mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemleri yapılamamaya başladı. Bazı bankaların işlemleri kısa süreli olarak durdurduğu düşünülüyor. Konuya ilişkin bankalardan bir açıklama gelmedi. Öte yandan döviz bürolarında da döviz alım satım işlemlerini durdurdu, çoğu döviz bürosu tabelasını kapattı.