Bolu Belediyesi'nin kararı hakkında resen inceleme başlatıldı

Bolu Belediye Başkanlığında yabancılara yönelik nikah işlemleri ve su faturalarında katlamalı fiyat uygulanmasına desen inceleme başlatıldı.

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Bolu Belediye Meclisi'nin yabancı uyruklu kişilerin nikâh ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararı hakkında resen inceleme başlatıldığı bildirildi.

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

22.11.2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve Yabancı Uyruklu kişilerin nikâh ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin Haberler basına yansımıştır. Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır.