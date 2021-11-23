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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: İş çıkışı trafik kilitlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: İş çıkışı trafik kilitlendi

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 75’e ulaştı.

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İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Maltepe’de E-5’de yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluk haritası saat 17.00 sıralarında yüzde 75 yoğunluk gösterdi.

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