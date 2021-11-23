Kemal Kılıçdaroğlu dolar krizi sonrası ziyaretlerini iptal etti olağanüstü toplantı kararı!
Dolardaki ani yükseliş sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerini iptal ettiği yarın saat 12.00’de Olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomideki gelişmeler nedeniyle Gaziantep ve Şanlıurfa ziyaretlerini iptal etti.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 12.00’de Olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.