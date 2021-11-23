Meral Akşener ekonomi kurmaylarını İyi Parti Genel Merkezi’ne acil çağırdı
Dolardaki hızlı yükseliş sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de ekonomi kurmayları ile görüşeceği bildirildi. Toplantı saat 18.00'de parti genel merkezinde yapılacak.Abone ol
Doların 13 lirayı aşmasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomi kurmaylarını acil toplantıya çağırdı.
İyi Parti'den yapılan açıklamada, “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını saat 18:00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı. Piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği toplantıyı bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim.” ifadesi kullanıldı.