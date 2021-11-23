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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple, Türkiye'de ürün satışlarını durdurdu

Apple, Türkiye'de ürün satışlarını durdurdu

Apple, Türkiye'nin kısa süre önce birçok ürünün satışını durdurduğu belirtildi.

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Dolardaki artış Apple'a da yansıdı.

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde AirPods, iPhone 11, iPhone 13, yeni MacBook Pro modelleri ve birçok ürünün satışı durduruldu.

Şu an firmanın yeni ve eski birçok ürününe ulaşım sağlanamıyor.

APPLE DURDURDU: ŞU ANDA MEVCUT DEĞİL
Ürünlerin gönderim kısmında 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor.

Apple'ın bu hamlesi Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonrası ürün fiyatlarına bir güncelleme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Apple'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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