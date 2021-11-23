BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretindeki yatırım ayrıntısı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, yatırım yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'deki yatırımlarla ilgili iki miktar ortaya çıktı.

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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek. 31 Ağustos'ta telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, yüz yüze görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirecek.

BAE'nin gündemi Türkiye'de yatırım

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini BAE'nin Türkiye'ye olası yatırımları oluşturuyor. Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, 'güvenilir bir kaynağa' dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens'in Türkiye'de yapmak istediği yatırımların tutarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

100 milyar dolarlık yatırım planı

Zayed'in bu yılın başlarında 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Erdoğan'a söylediği belirtildi. Konuyla ilgili diğer kaynakların ise miktarın en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktardı. "Her iki miktar da Türkiye ekonomisi için etkili rakamlar" ifadesine yer verildi.