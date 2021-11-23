BIST 1.785
DOLAR 12,65
EURO 14,25
ALTIN 726,02
HABER /  GÜNCEL

BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretindeki yatırım ayrıntısı

BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretindeki yatırım ayrıntısı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, yatırım yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'deki yatırımlarla ilgili iki miktar ortaya çıktı.

Abone ol

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek. 31 Ağustos'ta telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, yüz yüze görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirecek.

BAE'nin gündemi Türkiye'de yatırım

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini BAE'nin Türkiye'ye olası yatırımları oluşturuyor. Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, 'güvenilir bir kaynağa' dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens'in Türkiye'de yapmak istediği yatırımların tutarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

100 milyar dolarlık yatırım planı

Zayed'in bu yılın başlarında 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Erdoğan'a söylediği belirtildi. Konuyla ilgili diğer kaynakların ise miktarın en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktardı. "Her iki miktar da Türkiye ekonomisi için etkili rakamlar" ifadesine yer verildi.

Abu Dabi Yatırım Otoritesi ve Abu Dabi Kraliyet Ailesi'ne yakın şirketlerin,Türkiye'de sağlık, finansal teknoloji hedefleri ve diğer sektörlerle ilgili 3 milyar ila 4 milyar dolarlık yatırımı değerlendirdikleri kaydedildi. Haberde, "Türk yetkililer yatırımın her iki taraf için de kazan-kazan olacağını söylüyor" görüşü paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Türkiye’de şeker krizi yok, bolluğu var
Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Türkiye’de şeker krizi yok, bolluğu var
Yargıtay'dan ikinci el otomobil satışında emsal karar
Yargıtay'dan ikinci el otomobil satışında emsal karar
Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı
Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3+3 teklifine İran'dan olumlu cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3+3 teklifine İran'dan olumlu cevap
Destan dizisi Ulu Ce kimdir kaç yaşında gerçekte kim oynuyor?
Destan dizisi Ulu Ce kimdir kaç yaşında gerçekte kim oynuyor?
Otomobil üreticileri çip krizi nedeniyle eski teknolojiye dönüyor
Otomobil üreticileri çip krizi nedeniyle eski teknolojiye dönüyor
Destan dizisi Alpagu Han kimdir kim oynuyor tarihte Alpagu Han var mıydı?
Destan dizisi Alpagu Han kimdir kim oynuyor tarihte Alpagu Han var mıydı?
Destan dizisi Batuga kimdir kim oynuyor Edip Tepeli kimdir?
Destan dizisi Batuga kimdir kim oynuyor Edip Tepeli kimdir?