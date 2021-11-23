Arap dünyasının önde gelen isminden dolar mesajı: Erdoğan'a destek verin

ARAP dünyasının tanınmış aktivistlerinden Yemenli Esaat El Şarii, dolar kuru üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tefecilikle mücadele ettiğini kaydeden Şarii, destek verilmesini istedi.

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ARAP dünyasının tanınmış aktivistlerinden Yemenli Esaat El Şarii, Türkiye'ye karşı dolar üzerinden ekonomik bir savaş yürütüldüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Dikkat çeken sözler sarf eden El Şarii, "Erdoğan, tefecilikle mücadele etmeye ve faiz oranını düşürmeye karar verdi. Dolayısıyla bu durum TL'nin dövize karşı değer kaybetmesine neden oldu, bu da normal. Tüm Müslümanlar Erdoğan'ın tefecilikle mücadele etme iradesini desteklerken bazı ucuz zihniyetler TL'nin değer kaybına sevindi. Bundan daha aşağılık bir zihniyet gördünüz mü?" şeklinde konuştu.