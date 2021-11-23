BIST 1.785
DOLAR 12,77
EURO 14,39
ALTIN 719,24
HABER /  GÜNCEL

Arap dünyasının önde gelen isminden dolar mesajı: Erdoğan'a destek verin

Arap dünyasının önde gelen isminden dolar mesajı: Erdoğan'a destek verin

ARAP dünyasının tanınmış aktivistlerinden Yemenli Esaat El Şarii, dolar kuru üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tefecilikle mücadele ettiğini kaydeden Şarii, destek verilmesini istedi.

Abone ol

ARAP dünyasının tanınmış aktivistlerinden Yemenli Esaat El Şarii, Türkiye'ye karşı dolar üzerinden ekonomik bir savaş yürütüldüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Dikkat çeken sözler sarf eden El Şarii, "Erdoğan, tefecilikle mücadele etmeye ve faiz oranını düşürmeye karar verdi. Dolayısıyla bu durum TL'nin dövize karşı değer kaybetmesine neden oldu, bu da normal. Tüm Müslümanlar Erdoğan'ın tefecilikle mücadele etme iradesini desteklerken bazı ucuz zihniyetler TL'nin değer kaybına sevindi. Bundan daha aşağılık bir zihniyet gördünüz mü?" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Destan dizisi Alpagu Han kimdir kim oynuyor tarihte Alpagu Han var mıydı?
Destan dizisi Alpagu Han kimdir kim oynuyor tarihte Alpagu Han var mıydı?
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Destan dizisi Batuga kimdir kim oynuyor Edip Tepeli kimdir?
Destan dizisi Batuga kimdir kim oynuyor Edip Tepeli kimdir?
Destan dizisi Akkız kim oynuyor gerçek adı nedir Destan dizisi oyuncuları
Destan dizisi Akkız kim oynuyor gerçek adı nedir Destan dizisi oyuncuları
Destan dizisi oyuncuları kimdir Destan ne demek kısaca anlamı
Destan dizisi oyuncuları kimdir Destan ne demek kısaca anlamı
Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması
Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan FETÖ'cü Kronos'a röportaj
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan FETÖ'cü Kronos'a röportaj
Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu tam oyuncu isim listesi
Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu tam oyuncu isim listesi
ABD'nin Dijital Hizmet Vergisi uygulayan 5 ülkeyle vardığı uzlaşmaya Türkiye'de dahil edildi
ABD'nin Dijital Hizmet Vergisi uygulayan 5 ülkeyle vardığı uzlaşmaya Türkiye'de dahil edildi
İstanbul Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
İstanbul Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu