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CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan FETÖ'cü Kronos'a röportaj

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan FETÖ'cü Kronos'a röportaj

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kronos haber sitesine açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu iktidarı demokratik sabırla kazasız belasız göndereceğiz" dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kapatılan Zaman gazetesinin devamı niteliğindeki Kronos haber sitesine açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu iktidarı demokratik sabırla kazasız belasız göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bekaroğlu, röportajda erken seçimi gündeme alma çalışmalar, Millet İttifakı, parlamenter sistem ve helalleşme konularını cevapladı.

Durmuş Yılmaz da Kronos'a konuşmuştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da FETÖ'cülerin yönettiği Kronos haber sitesine açıklamalarda bulunmuştu.

Kronos, İYİ Parti Milletvekili Yılmaz'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorular yöneltirken Türkiye'de her şeyin kötü gittiği mesajı verilmişti.

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