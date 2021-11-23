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Pelit Çikolata, 'satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu' iddiasını yalanladı

Pelit Çikolata, 'satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu' iddiasını yalanladı

Pelit Çikolata, geçici olarak satış ve sevkiyatları durdurduğuna dair iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz devam etmektedir" dendi

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Pelit Çikolata, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını açıkladığı iddia edilerek Satış Müdürü Metin Ayan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

"Değerli iş ortaklarımız, tedarikçi firmaların hammadde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir."

Söz konusu iddianın haber sitelerinde ve sosyal medyada yer almasının ardından Pelit Pastaneleri bir açıklama yaparak, satışı ve sevkiyatı durdurduğu iddiasını yalanladı.
Instagram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan PELİT şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir."

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