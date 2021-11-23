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İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan olay iddia! Lütfi Elvan'ın bakanlık ömrünü birkaç gün uzattım

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan olay iddia! Lütfi Elvan'ın bakanlık ömrünü birkaç gün uzattım

Cuma günü yaptığı "Gece saat 12'den sonra Resmi Gazete'ye bakın. Teyakkuzda olun" açıklaması boş çıkan İYİ Parti Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan yeni iddia geldi. Yılmaz, "Cuma günü büyük bir ihtimalle Maliye Bakanı görevden alınacaktı, attığım tweetle bakanlık ömrüne birkaç gün ilave etti" dedi.

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Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Partili Durmuş Yılmaz, Cuma günü yaptığı "Bu gece 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum"  açıklamasıyla ilgili özür dilemişti. Yılmaz bugün tekrar "Cuma günü büyük bir ihtimalle Maliye Bakanı görevden alınacaktı, attığım tweetle bakanlık ömrüne birkaç gün ilave etti" açıklamasını yaptı.

'Bu gece 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum'

19 Kasım akşamı, "Bu gece 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" tweeti atan Yılmaz Resmî Gazete'de herhangi bir görev değişimin olmamasının ardından özür diledi.

Lütfi Elvan'ın bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave ettim

Bugün Karar TV'ye konuşan Durmuş Yılmaz, "Cuma günü büyük bir ihtimalle Maliye Bakanı görevden alınacaktı. Onu kasettim. Bu tweet maalesef Maliye Bakanı’nın ömrüne 1-2 gün ilave etti." dedi.  Yılmaz şu ifadeleri kullandı: 

Bakan değişecek ben zamanlamasında yanıldım

"Türk lirasına destek oldu sonuçta ama o desteği de kısa sürede ortadan kaldırdılar.  O tweet Türk lirasına verilen bir destekti. Maliye Bakanı’nın bakanlık ömrüne birkaç gün ekledik.  Bakan değişecek öyle tahmin ediyorum.  Ben zamanlamasında yanıldım, bu işin gerçekleşeceğini düşünüyorum."

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