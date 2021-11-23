BIST 1.785
DOLAR 12,82
EURO 14,44
ALTIN 737,48
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Abone ol

TÜRKİYE Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbideki hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in aynı maçtaki talimatlara aykırı hareketi, sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi sebepleriyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aynı müsabakadaki hakareti ve tedbire uymaması nedenleriyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın ise derbideki çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler sebepleriyle disipline gönderildiği duyuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan olay iddia! Lütfi Elvan'ın bakanlık ömrünü birkaç gün uzattım
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan olay iddia! Lütfi Elvan'ın bakanlık ömrünü birkaç gün uzattım
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Zonguldak'ta sırt ağrısıyla gitti gerçeği duyunca şaştı kaldı: Şaka yapıyorlar diye düşündüm
Zonguldak'ta sırt ağrısıyla gitti gerçeği duyunca şaştı kaldı: Şaka yapıyorlar diye düşündüm
Apple, Türkiye'de ürün satışlarını durdurdu
Apple, Türkiye'de ürün satışlarını durdurdu
Pelit Çikolata, 'satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu' iddiasını yalanladı
Pelit Çikolata, 'satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu' iddiasını yalanladı
Türkiye 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 23 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretindeki yatırım ayrıntısı
BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretindeki yatırım ayrıntısı
Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Türkiye’de şeker krizi yok, bolluğu var
Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Türkiye’de şeker krizi yok, bolluğu var