Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.Abone ol
TÜRKİYE Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbideki hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği belirtildi.
Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in aynı maçtaki talimatlara aykırı hareketi, sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi sebepleriyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aynı müsabakadaki hakareti ve tedbire uymaması nedenleriyle kurula sevk edildiği aktarıldı.
Galatasaray'ın ise derbideki çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler sebepleriyle disipline gönderildiği duyuruldu.