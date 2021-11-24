UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar! Chelsea Juventus'a acımadı gole boğdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftasına devam edildi. Son şampiyon Chelsea, Juventus'u 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun beşinci haftasında E, F, G ve H gruplarında altı maç oynandı.

Son şampiyon Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Juventus'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Londra ekibinin gollerini Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi ve Timo Werner attı.

G Grubu'nda Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Wolfsburg takımları karşılaştı. Sevilla, Jordan Moreno ve Rafael Mir Vicente'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Aynı grupta yer alan Lille, sahasında ağırladığı Salzburg'u Christian David'in golüyle 1-0 yendi. Milli futbolculardan Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de, Yusuf Yazıcı 84. dakikada oyuna girdi.

E Grubu'nda Barcelona, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla golsüz berabere kaldı.

İspanyol ekibinin kadrosunda yer alan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, 18 yaş 174 günle Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıkan Messi'den sonra en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

Sonuçlar

E Grubu:

Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz): 0-0

F Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya): 3-3

G Grubu:

Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 1-0

Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya): 2-0

H Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya): 4-0

Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya): 1-1

Deplasmanda Villarreal'i 2-0 yenen Manchester United, son 16 turuna kalmayı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Bayern Münih, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk oldu.

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi Alman ekibi, 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle 2-1 kazandı. Ukrayna temsilcisinin tek golü 70. dakikada Denys Harmash'tan geldi.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 9 maçta da gol atmayı başardı.

Aynı saatte başlayan diğer maçta ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımını 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Manchester ekibinin gollerini 78. dakikada Cristiano Ronaldo ile 90. dakikada Jadon Sancho attı.