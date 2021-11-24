Meteorolojiden 27 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve sağanak yağış çok fena bastıracak
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun geneli yağışlı hava etkisinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte il il yağış beklenen yerler ve hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerde yağış etkili olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteorolojinin 24 Kasım 2021 hava tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredecek
Meteorolojinin tahminlerine göre yağışlar; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacak.
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller hangileri?
Adana, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapılırken, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı.