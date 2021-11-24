Meteorolojiden 27 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve sağanak yağış çok fena bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerde yağış etkili olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.