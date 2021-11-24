BIST 1.785
DOLAR 13,08
EURO 14,71
ALTIN 759,03
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Felaketin kıyısındayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Felaketin kıyısındayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, döviz kurlarındaki artışın ardından sosyal medya hesabından "Bir felaketin kıyısındayız" açıklaması yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, dolardaki artışla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Ünal paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:

-"Bir FELAKETİN kıyısındayız! Naçizane önerim, şu önlemler derhal alınmalıdır: 1. Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk Ekonomi bakanına (geri) verilmelidir. Ekonomiye ilişkin sadece bakan, özgürce açıklama yapmalıdır.

-Merkez Bankası Başkanı derhal değiştirilmeli, gerektiğinde itiraz edebilecek, cesur, dirayetli, bağımsızlığını her şart altında koruyacak bir isim Merkez Bankası Başkanı atanmalıdır.

-Cumhurbaşkanının ekonomiye ilişkin açıklamaları, Bakan ve yeni Merkez Bankası başkanına danışılarak titizlikle hazırlanmalı, “savaş” gibi kavramlardan uzak, güven veren açıklamalar yapması sağlanmalıdır.

-Durumun vehameti ortadadır. Böyle bir dönemde susan herkes sorumludur. Bir şeylerin yanlış gittiğini söylemek yetki, makam, söz sahibi herkesin vazifesidir. Doğruya çağırmak, uyarmak için herkes elini taşın altına koymalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geliyor! Benzin ve motorine 1 liradan fazla zam
Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geliyor! Benzin ve motorine 1 liradan fazla zam
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
E-devlet'te yeni hizmet! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: 20 Kasım'da başladı
E-devlet'te yeni hizmet! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: 20 Kasım'da başladı
Albert Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'na ait formül rekor fiyata satıldı
Albert Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'na ait formül rekor fiyata satıldı
Eczanelerde ilaç krizi büyüyor! 650 ilaç yok 3 ay sonraki zam bekleniyor!
Eczanelerde ilaç krizi büyüyor! 650 ilaç yok 3 ay sonraki zam bekleniyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar! Chelsea Juventus'a acımadı gole boğdu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar! Chelsea Juventus'a acımadı gole boğdu
CHP'li vekilden bomba iddia: 2.4 milyon doz aşının son kullanma tarihi geçmiş
CHP'li vekilden bomba iddia: 2.4 milyon doz aşının son kullanma tarihi geçmiş
Yumurtalık'ta iki mahalleye 'mavi dil' karantinası! İlaçlama başladı
Yumurtalık'ta iki mahalleye 'mavi dil' karantinası! İlaçlama başladı
Thodex vurgunundan sonra Hecoin vurgunu! Fenomenlerle paraları çarptılar
Thodex vurgunundan sonra Hecoin vurgunu! Fenomenlerle paraları çarptılar
İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı
İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı