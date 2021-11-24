Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Felaketin kıyısındayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, döviz kurlarındaki artışın ardından sosyal medya hesabından "Bir felaketin kıyısındayız" açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, dolardaki artışla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ünal paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:

-"Bir FELAKETİN kıyısındayız! Naçizane önerim, şu önlemler derhal alınmalıdır: 1. Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk Ekonomi bakanına (geri) verilmelidir. Ekonomiye ilişkin sadece bakan, özgürce açıklama yapmalıdır.

-Merkez Bankası Başkanı derhal değiştirilmeli, gerektiğinde itiraz edebilecek, cesur, dirayetli, bağımsızlığını her şart altında koruyacak bir isim Merkez Bankası Başkanı atanmalıdır.

-Cumhurbaşkanının ekonomiye ilişkin açıklamaları, Bakan ve yeni Merkez Bankası başkanına danışılarak titizlikle hazırlanmalı, “savaş” gibi kavramlardan uzak, güven veren açıklamalar yapması sağlanmalıdır.

-Durumun vehameti ortadadır. Böyle bir dönemde susan herkes sorumludur. Bir şeylerin yanlış gittiğini söylemek yetki, makam, söz sahibi herkesin vazifesidir. Doğruya çağırmak, uyarmak için herkes elini taşın altına koymalıdır."