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Seneye 450 liradan başlayan gram altın rekor tazeledi 777 lirayı gördü! 24 Kasım altın fiyatları

Seneye 450 liradan başlayan gram altın rekor tazeledi 777 lirayı gördü! 24 Kasım altın fiyatları

Gram altın, dolar/TL'deki yükselişle beraber rekor tazeleyerek 770 TL'nin üzerini gördü. Böylelikle yıl başından bu yana gram altında yükseliş yüzde 60'ı aştı. Bu seneye 450 TL civarında başlayan gram altın şu sıralar 759 liradan alıcı buluyor. İşte son durum...

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Gram altın 2021’e 450 TL civarında başladıktan sonra dolar kurundaki gerileme ve küresel altın fiyatlarının 1.600 dolar seviyesine inmesiyle Şubat ayında 398 TL’ye kadar gerilemişti. Sonrasında dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle kademeli bir şekilde değer kazanan gram altın, Haziran’da 527 TL’ye çıktıktan sonra yaz aylarını sakin bir seyirle geçirmişti.

Ekim’den itibaren dolar kurundaki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki toparlanmayla tırmanışa geçen güvenli liman gram altın, Ekim’de geçen seneki rekorunu da egale etmişti.

Saat 09.15 itibari ile gram altın 759 liradan alıcı bulurken çeyrek altın da 1.249 liradan satılıyor.

24 Kasım altın fiyatları

Gram: 759,28

Çeyrek: 1.249,00

Cumhuriyet:4.981,00

Yarım: 2.499,00

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Bu hafta veya önümüzdeki hafta başından itibaren hızlı bir geri çekilme süreci bekliyorum. Bunu bugüne kadar “Satmayı Sevmem” diye düşünen biri olarak söylüyorum" tahmininde bulundu.

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