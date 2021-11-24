Dolardan yeni rekor! Türk Lirası 11 ayda yüzde 73 değer kaybetti!

Dün 13.40'ı aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar, 13,13 lira bandının üzerinde yer alıyor. Türk Lirası sene başından beri dolar karşısında yüzde 73 değer kaybetti...

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Dolar güne yine yukarı yönlü hareketle başladı. Dün 13.40'ı aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar, günün ilk saatlerinde 13,13 lira bandının üzerinde yer alıyor. Türk Lirası sene başından beri dolar karşısında yüzde 73 değer kaybetti; Merkez Bankası anketlerinde ve OVP'de tahminler nelerdi?



Dolar ne kadar?

Piyasaların açılması öncesinde spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,13 liradan işlem görüyor.

Euro ne kadar?

Euro/TL ise aynı dakikalarda 14,3116 lira alış fiyatı, 14,3194 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Sterlin ne kadar?

İngiliz Sterlini ise 16,9849 lira alış fiyatı, 17,0801 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

TL bir yılda yüzde 73 değer kaybetti!

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları ve siyasetten gelen açıklamalarla Türk Lirası'nda sert değer kayıpları yaşandı. Türk Lirası dolar karşısında dün tarihinin en kara gününü yaşadı ve yüzde 20'ye yakın değer kaybetti. Dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişmekte olan para birimi haline gelen Türk Lirası, yüzde 73 değer kaybetmiş oldu.

Orta Vadeli Plan'da (OVP) dolar tahmini

1 Ocak 2021'de dolar yeni yıla 7,43 lira, Euro ise 9,13 lira seviyesinden başlamıştı. Bu akşam saat 20.10 itibariyle Dolar/TL kuru 12,87, Euro/TL kuru ise 14,51 seviyesinden fiyatlanıyor. Diğer yandan bugün dolar 13,50'ye, Euro ise 15,20 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

Merkez Bankası anketlerinde Dolar/TL tahmini

Merkez Bankası'nın reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi"nde ise Dolar/TL'nin yıl sonunda 8,37 dolar olması bekleniyordu. Son yayımlanan kasım ayı anketinde ise bu tahmin 9,98 olarak kaydedilmişti.

Orta Vadeli Programda dolar kuru ortalaması 8,30'du

Hükümet tarafından yayımlanan Orta Vadeli Plan'da (OVP) ise 2021 yılı için hesaplanan dolar kuru ortalaması aşılmış durumda. Hükümetin yayımladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) 2021 yılı için ortalama dolar kuru tahmini 8,30 olarak yer alıyordu. Şu an 2021 dolar kuru ortalaması ise 8,35 seviyesinde bulunuyor.