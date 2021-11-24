Ercan Turgut kimdir gençliği ve son hali Ercan Turgut evli mi?

Özellikle 90'lı yılların başında iyice popüler olan şarkıcı Ercan Turgut 69 yaşında öldü. Uzun süredir kanser tedavisi gören Ercan Turgut'un ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Peki Perişanım, Yanmışım gibi şarkılarla tanınan Ercan Turgut kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları var mı?

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Uzun zamandır kanser tedavisi gören şarkıcı Ercan Turgut, kanserle verdiği amansız savaşı kaybetti ve yaşamını yitirdi. 90'lı yılların başında söylediği şarkılar ile iyice popüler olan Ercan Turgut'un hayatı da merak konusu oldu. Peki aslen Malatyalı olan Ercan Turgut kimdir, evli mi, çocukları ve eşi var mı?

Ercan Turgut kimdir: 7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, Müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu. Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Ercan Turgut bugün hayatını kaybetti.