Alaattin Çakıcı dolar kuru sonrası sokağa çıkanlara mektup yazdı! Fırsat vermeyin...

Alaattin Çakıcı, dolar kurundaki rekor artış sonrası sokağa çıkanlara tepki göstererek, "Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz" ifadelerine yer verdi.

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Dolar kurundaki yükseliş siyasetin yanı sıra sokağı da hareketlendirdi. Artan döviz kuru sonrası Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde protesto gösterileri düzenlenerek hükümeti istifaya çağırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diyerek sahip çıktığı, nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ekonomiye ilişkin gelişmelere tepki göstererek sokağa çıkan vatandaşlara ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"Batı, FETÖ ve yerli işbirlikçiler"

Yaşananların dış mihrakların oyunu olduğu görüşünü savunan Çakıcı, Batı, FETÖ ve Türkiye'deki yerli işbirlikçilerin bilerek doları yükselttiğini iddia etti.

"Doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı’nı yıpratmak istemekte"

Çakıcı, sosyal medya hesabından “Batı ve Okyanus ötesinin 15 Temmuz'da FETÖ’cüleri devreye sokarak ülkemizde vatan hainlerin ihtilal yaptırmak istediğini aziz milletimiz bilmektedir. Aylardır Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve okyanus ötesi ile onların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri, doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı’nı yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedir” dedi.

Çakıcı, “Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz” İfadelerini kullanarak, “Devlet sahipsiz değildir. Devletinize lütfen güveniniz” paylaşımını yaptı.