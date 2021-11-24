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Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti En genç ikinci yabancı oldu.

Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti En genç ikinci yabancı oldu.

Barcelona'nın Türk asıllı Avusturyalı yıldızı Yusuf Demir, Benfica maçında tarihe geçti. 18 yaşındaki orta saha, Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Katalan devi Barcelona, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Barça, Devler Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi verirken, Katalanlar'ın Türk asıllı Avusturyalı yıldızı Yusuf Demir de tarihe geçti.

Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den, Barcelona'nın yolunu tutan 18 yaşındaki futbolcu, Benfica karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Genç futbolcu böylece Katalan temsilcisinin figür isimlerinden biri olan ve sezon başında Fransız ekibi PSG'ye transfer olarak sükse yaratan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Devler Ligi sınavına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.

Zorlu karşılaşmada bir şutu direkten dönen Yusuf Demir 68. dakikada yerini Fransız yıldız Ousmane Dembele'ye bıraktı.

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