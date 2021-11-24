Müslüme Yağal bebek dedesi neden tutuklandı ifadesi çıktı mı?

Türkiye'yi ağlatan 10 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından cansız bedeni 7 km uzakta bulunan Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölümü ile ilgili olarak dedesi Hasan Yağal tutuklandı. Peki Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal kimdir, neden tutuklandı, dedesi Müslüme'ye ne yaptı?

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Konar geçer bir yaşam süren ailenin en küçüğü olan Müslüme Yağal, çadırlarının 7 km uzağında bir tepede ölü olarak bulundu. 10. günün sonunda cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümü ise şüpheli bulundu. Aile ferdinden 4 kişi gözaltına alındı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Fakat Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal tutuklandı. Torunu Müslüme ile aynı çadırda kalan dede Hasan Yağal, neden tutuklandı, Müslüme'ye ne yaptı?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

3 gece jandarmada ifade verdiler

Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı.

Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklan talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dede neden tutuklandı?

Müslüme'nin ağabeyi Hasan Yağal 'Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?' sorusunu şöyle yanıtladı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

Konuşamıyorum, rahat değilim

Ağabey Yağal, 'İfadende neler söyledin?' sorusunu da "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim." şeklinde cevapladı.