Optimar'dan bomba anket İYİ Parti ilk kez geçti! Ekonomi için vatandaşın umudu tükeniyor
OPTİMAR Araştırma Kasım ayı anket sonuçları açıklandı. Optimar anketlerinde İYİ Parti ilk kez yüzde 10 barajını geçmiş görünüyor. Vatandaş en büyük sorun olarak ekonomi ve işsizliği görürken, ekonominin düzeleceğine inananların sayısı hızla artıyor.
Optimar Araştırma'nın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi üzerinde yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koyan anketle ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "Dikkate alınması gereken bir başka veri de ekonomiyle ilgili umutsuzluğun artması" deyip açıkladı: "Ankete katılanların yüzde 47.3’ü önümüzdeki günlerde ekonominin daha kötü olacağını işaretlerken, daha iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 20.2’de kalıyor." İşte Abdülkadir Selvi'nin köşesinden Optimar anketinin sonuçları...
Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi ve işsizlik
Optimar anketine katılanların yüzde 47.3’ü en önemli sorun ekonomi derken, ikinci sırada yüzde 16.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ve işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise bu oran yüzde 63.8’e çıkıyor. Onları ise sırasıyla eğitim ve COVID-19 salgını takip ediyor.
Ekonomideki sorunu hangi parti çözer?
Optimar’ın anketine katılanların yüzde 27.88’i bu sorunu AK Parti’nin çözeceğini belirtirken, CHP çözer diyenlerin oranı yüzde 25.17 oldu. Hiçbiri diyenler yüzde 12.21’le üçüncü sırada gelirken, onu yüzde 9.13’le kararsızım diyenler takip etti. HDP çözer diyenler yüzde 8.74 olurken, onu yüzde 6.78’le İYİ Parti diyenler takip etti. MHP çözer diyenlerin oranı ise 5.42 oldu.
En beğenilen siyasetçi kim?
Ankete katılanlar, en beğendiğiniz siyasetçi kimdir sorusuna yüzde 25.7’yle Erdoğan yanıtını verdi. Cumhurbaşkanını yüzde 13.3’le Mansur Yavaş takip ederken Ekrem İmamoğlu yüzde 8.7’yle üçüncü sırada geldi.