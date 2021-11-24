Optimar'dan bomba anket İYİ Parti ilk kez geçti! Ekonomi için vatandaşın umudu tükeniyor

Optimar Araştırma'nın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi üzerinde yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koyan anketle ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "Dikkate alınması gereken bir başka veri de ekonomiyle ilgili umutsuzluğun artması" deyip açıkladı: "Ankete katılanların yüzde 47.3’ü önümüzdeki günlerde ekonominin daha kötü olacağını işaretlerken, daha iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 20.2’de kalıyor." İşte Abdülkadir Selvi'nin köşesinden Optimar anketinin sonuçları...