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Ak Partili Zülfü Demirbağ ne dedi videosunu izleyen şaştı kaldı

Ak Partili Zülfü Demirbağ ne dedi videosunu izleyen şaştı kaldı

Elazığ AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın vatandaşlara ekonomik tavsiyeleri günün konusu oldu. Türk lirasının giderek değer kaybetmesi sonucu ekonomik sıkıntı yaşayan halka 'Biberi bir kilo alacağımıza 3 tane alalım" diyerek tavsiyede bulundu. Peki Zülfü Demirbağ kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

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Ak Partili vekil olan Zülfü Demirbağ'ın sosyal medyada düşen videosu günün konusu oldu. İzleyenler şaştı kaldı. Zülfü Demirbağ, artan fiyatlara karşın alım gücü düşen vatandaşlara önerilerde bulundu. Peki Zülfü Demirbağ kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir?

25 bin lira milletvekili maaşı alan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın düşük maaşla yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla geçinmek zorunda kalan vatandaşlara verdiği geçinme tavsiyeleri "vatandaşla dalga geçmek" olarak yorumlandı. Zülfü Demirbağ, ekonomik krizle boğuşan vatandaşa şu tavsiyeyi verdi:

"Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biberi bir kola alacağımıza 3 tane alalım"

Demirbağ, "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil" ifadelerini kullandı.

Zülfü Demirbağ kimdir: Zülfü Demirbağ, 13 Şubat 1956'da Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Arslan Nedim, annesinin adı Vacide'dir. Zülfü Demirbağ, İnşaat Mühendisi; Fırat Üniversitesi Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Zülfü Demirbağ, Doğuş İnşaat Samsun Derbent Barajı mühendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı olarak görev yaptı. Elazığ İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Zülfü Demirbağ, 22. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Demirbağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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