Şamil Tayyar'dan AK Partili isimlerin milletle dalga geçen açıklamaları için sert uyarı!

AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, vatandaşla dalga geçer gibi "Kiloyla et almayın, eti gramla, sebzeyi meyveyi taneyle alın" diye tasarruf tavsiyesi yaptı. Sosyal medya karıştı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan AK Parti'de son dönemde ortaya çıkan ve tepki gören açıklamalar için uyarı geldi.

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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Gelir arttırıcı önlemler için kesenin ağzını açmalıyız. Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız" düşüncesini dile getirdi. Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıları yaptı:

"Canı yansa da çalkantılı sürece rağmen sağduyusunu kaybetmeyen, marjinal grupların tahriklerine kapılmayan aziz milletimize borcumuz var. Gelir arttırıcı önlemler için kesenin ağzını açmalıyız. Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız. Birlikte başarmalıyız."

Dün gece sokağa çıkan vatandaşları da uyaran Şamil Tayyar, "Ekonomi politikasına ilişkin rezervlerimiz olabilir. Tepki de duyabiliriz. Ama sokaklardan iktidar devşirmeye kalkışmak, makul sayılamaz. Buna direniriz. Kaldıki Kadıköy, Çankaya ve Samandağ’da sokaklara dökülenler TKP ve TİP’liler, polis de müdahale etti. Rahat olun" dedi.