Devalüasyon nedir sonuçları ne olur? Devalüasyon olursa ne olur?

Türk lirasının son günlerde giderek düşmesi, dolar ve Euro karışında erimesi sonucu ekonomi çevrelerinde Devalüasyon sesleri yükselmeye başladı. Birçok vatandaş ise Devalüasyon ne demek, Devalüasyon olursa ne olur sorularının yanıtını aradı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü aldığı faiz indiriminin ardından Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında ciddi değer kaybına uğradı. Dolar piyasalarda 13.40 seviyesinden işlem görmeye başladı. Türk lirasının giderek değer kaybetmesi üzerine devalüasyon mu oldu sorusu akıllara geldi. Peki devalüasyon nedir, devalüasyon olursa ne olur, sonuçları nasıl olur araştırması yapmaya başladı.

Devalüasyon nedir: İktisatta devalüasyon, devletin resmi para biriminin dolar karşında değer kaybetmesine denir. Serbest piyasalarda her gün yaşanan kur değişimlerinden farklı olarak devalüasyon, düzenli ve sert değer kayıplarının genel ilerleyişine verilen addır.

Devalüasyon, ihracatı artırmak için merkez bankaları tarafından kasıtlı olarak da yapılabilirken, Türkiye gibi ülkelerde yaşanan devalüasyonlar tamamen kontrol dışı olmasıyla kontrollü devalüasyondan ayrılır.

Merkez bankaları yabancı para birimleri karşısında resmi paranın değer kaybetmesini sağlamak için piyasaya para sürmek gibi işlemler yapabilirler. Buradaki temel amaç, yüksek olan para biriminin değerini düşürerek, yabancı para birimleriyle işlem yapılabilmesini kolaylaştırmaktır.

Böyle durumlarda devlet yurttaşlarına ekonomik destek sağlayarak devalüasyon işleminin yumuşakça geçiştirilmesini sağlarken, Türkiye'de yaşanan cinsten devalüasyon krizlerinde, devalüasyon öngörülemediği için devlet tarafından yurttaşlara destek sağlanması söz konusu olmaz.

Türkiye'de yaşanan devalüasyon, Türkiye'nin resmi para birimine yönelik yaşanan güvensizlikten kaynaklanırken, piyasalarda hükümetin bu artışı kasıtlı olarak gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Devletin devalüasyon karşısında yurttaşlara destek verip vermeyeceği şu an bilinmiyor.