Adalet Bakanı Gül: 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na da adliye kuracağız

Adalet Bakanı Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" ifadelerini kullandı. Gül devamında, "2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir adliye kuracağız" dedi.

Abone ol

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Bakan, Gül tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurdu. Gül'ün açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

Gül ayrıca, "İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız" dedi.

İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinen Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.