Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı: Hazırlıkları tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenler Günü için sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Öğretmenlik Meslek Kanunu için de hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı:

"Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkları tamamladık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum."