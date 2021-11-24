TRT1 Dünya Hali dizisi de reyting kurbanı oldu Erken final yapacak
TRT 1 dizisinden hayranlarına kötü haber! Dünya Hali adlı dizi reyting kurbanı oldu, 20. bölümüyle final yapacak.
Başrollerini Caner Şahin ve İpek Albay'ın paylaştığı Dünya Hali de reyting kurbanı olan dizilerin arasında yer aldı. Dizinin 20. bölüm itibarıyla final yapacağı ortaya çıktı.
Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda daha önce "Tutunamayanlar" dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu Dünya Hali dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi.
TRT1’in bu sezon tutmayan tek dizisi olarak öne çıkan Dünya Hali'nin 20. bölüm itibariyle ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Bu durumda 15 Aralık tarihinde Dünya Hali dizisinin normal şartlarda veda etmesi bekleniyor.
Dünya Hali 17. bölüm ise 24 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.