BSH grubundan Mısır'da 30 milyon euroluk yatırım

BSH Ev Aletleri Grubu, inşaatı 2022'de başlayacak ve 2024’te faaliyete geçecek yeni bir fırın fabrikası için 550 milyon Mısır lirasının (yaklaşık 30 milyon Euro) üzerinde yatırımda bulunduğunu açıkladı.

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Fabrika kapasitesinin, her yıl özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki tüketiciler için geliştirilen 350 bin cihaz üretmek amacıyla tasarlandığı belirtildi. Kahire'ye yakın 10 Ramazan Şehri'nde bulunan 30 bin metrekarelik tesis şirketin dünya üzerindeki 13’üncü fırın grubu fabrikası olacak.

BSH Ev Aletleri Grubu Afrika kıtasındaki ilk fırın fabrikasını kuracağını duyurdu. Şirket Afrika ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini genişletebilmek için 550 milyon Mısır lirasının (yaklaşık 30 milyon Euro) üzerinde yatırımda bulundu. Son teknolojiye dayalı fabrika BSH'nin verimlilik ve sürdürülebilirlikle ilgili yüksek standartlarına uygun olacak ve karbon dengelemesi sağlayacak.

Nitelikli iş imkanı yaratmak istiyoruz

BSH Grubu'nun Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Silke Maurer yatırımla ilgili olarak, "Mısır, Kuzey Afrika'yla Orta Doğu arasında bir köprü kuruyor. Bu ülke binlerce yıldır tarihe ev sahipliği ediyor ve büyük bir potansiyel ile sayısız fırsat barındırıyor. Bu yatırımımızla ekonomi ve altyapının gelişimini desteklemek ve nitelikli iş imkânı yaratmak istiyoruz. Mısır son yıllarda hızla gelişti. Sunduğu tedarikçi ağı, nitelikli işgücü ve cazip ihracat fırsatları nedeniyle BSH'nin üretim ayak izi açısından mükemmel bir konum özelliği taşıyor" dedi.

BSH son teknolojiyle donatılmış fabrikanın inşaatına 2022'de ve üretime 2024'te başlamayı hedefliyor. Fabrika 350 binden fazla 90 santimlik solo fırın üretme kapasitesi için tasarlandı. Bosch markasıyla piyasaya sürülecek aletler özellikle bu bölgedeki tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştiriliyor. Üretilen birimler farklı ülkelere de satılacak ve ihraç edilecek.

1000 kişiye istihdam yaratmayı amaçlıyoruz

BSH Mısır CEO'su Luis Alvarez ise konuyla ilgili açıklamasında, "Mısır Hükümetiyle verimli müzakerelerimizi başarıyla tamamladığımızı ve üretim ayak izi planlarımızı destekleyecek kurumla bir Mutabakat Zaptı imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mısır, ev aletleri için Afrika'daki en büyük pazar ve BSH bu pazarda başarılı faaliyetlerini ileri taşıyacak. Bununla birlikte yerel refahı destekleyecek bu yatırımla bölgede 1.000 kişiye istihdam imkânı yaratmayı amaçlıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve Mısır Hükümetine gösterdikleri anlayış, kararlılık ve verdikleri destek dolayısıyla şükranlarımı sunmak istiyorum" diye konuştu.

Mısır'daki fabrika şirketin gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejisi için önemli bir kilometre taşı olacak. BSH geçen yıl 13,9 milyar Euro'luk rekor satışa imza attı ve 2021'de de önemli ölçüde büyümeye devam ediyor. Bu büyüme BSH'nin, tüketici ihtiyaçlarını 125 pazarda karşılayan yenilikçi ürünlerine yönelik güçlü tüketici talebiyle destekleniyor.